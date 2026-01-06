Cécile Branche | Harpe et chants celtiques Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance

Cécile Branche | Harpe et chants celtiques

Place Édouard Méslier Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Un concert féerique de harpe celtique et chant Laissez-vous envoûter par un voyage musical au cœur des terres celtiques…

Dans une atmosphère empreinte de magie, la harpe celtique et la voix s’unissent pour vous transporter en Irlande et en Écosse, à travers des mélodies ancestrales et envoûtantes. Au fil du concert, airs traditionnels et ballades se mêlent aux compositions enchanteresses de Cécile Branche, tissant un univers hors du temps, où la poésie rencontre la musique.

Entre douceur et mystère, chaque note résonne comme un écho des légendes d’autrefois, invitant l’âme à la rêverie et au voyage.

Un instant suspendu, où la harpe murmure et la voix enchante…

Cécile Branche harpes, chant .

Place Édouard Méslier Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

A magical concert of Celtic harp and song Let yourself be enchanted by a musical journey to the heart of Celtic lands?

