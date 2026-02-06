Cécile Briomet en dédicaces Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Cécile Briomet en dédicaces

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Cécile Briomet, autrice du roman La deuxième vie de Lise, sera présente pour dédicacer son dernier livre. Ce roman raconte une très jolie histoire de reconstruction et de renouveau suite à la disparition brutale d’un être cher avec qui l’on a partagé de longues années de vie commune. Sans être tire larmes, ce roman repose sur une écriture sensible et douce qui plaira à celles et ceux qui aiment les belles histoires pleines d’humanité. Son livre fera un excellent cadeau, n’hésitez pas à venir la rencontrer. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cécile Briomet en dédicaces

L’événement Cécile Briomet en dédicaces Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Pays Basque