Informations pratiques

La Chapelle-Launay

Cécile Corbel

Blanche Couronne La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cécile Corbel et ses musiciens investissent pour une soirée ce lieu chargé d’histoire, entre pierre et lumière, pour fêter le patrimoine vivant.

Les cordes de la harpe résonneront à nouveau sous les voûtes de l’abbaye !

Les mers lointaines, les légendes et les jardins oubliés vont s’inviter au fil des chansons, entre nouvelles mélodies et morceaux choisis parmi les incontournables de la musicienne.

Ce concert sera une invitation à redécouvrir l’Abbaye de Blanche Couronne, pour un moment suspendu.

Cécile Corbel sera entourée de ses musiciens : harpe, voix et chœurs, piano, guitares et percussions.

Venez célébrer avec nous la renaissance de l’abbaye et laissez-vous emporter, le temps d’une soirée, dans la magie retrouvée de Blanche Couronne. .

Blanche Couronne La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement Cécile Corbel La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon