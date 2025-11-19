Cécile Coulon, Le visage de la nuit Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Dans son nouveau roman, Cécile Coulon retrouve le huis clos du village du Fond-du-Puits, lieu de son précédent roman La langue des choses cachées. Dans ce hameau isolé, les passions sont violentes et les haines ancestrales autour de deux enfants, l’un monstre, l’autre ange. Mais l’ambivalence est de mise, anges et monstres se confondent, l’idiotie côtoie la connaissance, l’amour mène au meurtre, la vie s’ancre dans la mort. Cécile Coulon explore la ruralité, le corps, la sensualité, et la brutalité des actes dans toute la puissance poétique de la nature. Ces thèmes, si chers à l’autrice, tracent le sillon de son écriture depuis ses 16 ans. Rencontre avec une autrice dont le style poétique et le souffle romanesque produisent une œuvre singulière et inoubliable.

Cécile Coulon, poétesse et romancière, est devenue une figure incontournable du paysage littéraire français. Publiée pour la première fois à 16 ans, elle est confirmée par plusieurs prix littéraires pour ses romans Le roi n’a pas sommeil (Viviane Hamy, 2012), Trois saisons d’orages (Viviane Hamy, 2017). Avec les éditions de l’Iconoclaste, elle publie trois romans : Une bête au Paradis (2019), Seule en sa demeure (2021) et La langue des choses cachées (2024). En parallèle, elle construit une œuvre poétique puissante avec la publication de recueils aux éditions du Castor Astral (Les ronces, 2018 ; En l’absence du Capitaine, 2022 ; Retrouver la douceur, 2025).

Rencontre animée par Georgia Morisset, modératrice et programmatrice littéraire.

La rencontre sera suivie d’une dédicace avec la librairie La Belle Lurette.

Sur réservation : www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026, la bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir de convier Cécile Coulon pour la sortie de son nouveau roman « Le Visage de la nuit » aux éditions L’Iconoclaste.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr