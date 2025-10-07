Cécile DeLaurentis Musicalism Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Cécile DeLaurentis Musicalism

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2026-01-13 19:00:00

2026-01-13 20:15:00

2026-01-13

Telle une Alice au Pays des Machines qui explore de nouvelles sonorités avec une lutherie d’instruments électroniques de pointe, Cécile DeLaurentis nous plonge au cœur d’une œuvre immersive. Et si la richesse foisonnante de ses compositions s’adresse à la tête, elle sait aussi très bien parler aux jambes.

Inspirée ici par la synesthésie, elle décline ce rapport à la couleur et aux émotions tout au long des titres, alternant musique contemplative et rythmiques tribales, faisant de sa voix le personnage principal de ses films sonores. .

conservatoire@legrandchalon.fr

