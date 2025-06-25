Cécile Marx Le Scènacle Besançon

Cécile Marx

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Et si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?

Dans ce spectacle mêlant stand up et musique, Cécile Marx raconte avec humour et sans complexe son parcours chaotique.

Sur le fil entre trash et poésie, elle nous parle des amitiés toxiques, de la famille, des addictions, mais aussi de thèmes plus légers, comme les serial killers.

Dans un monde où la perfection est omni-préssante, elle rappelle que ce sont aussi nos défauts qui nous rendent… Iconique. .

