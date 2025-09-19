Cécile Marx Iconique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Cécile Marx Iconique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 19 septembre 2025.

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 21:45:00

2025-09-19

Venez voir Cécile Marx dans son spectacle « Iconique » à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Cécile Marx in her show « Iconique » at the Comédie des Volcans.

German :

Besuchen Sie Cécile Marx in ihrem Stück « Iconique » in der Comédie des Volcans.

Italiano :

Venite a vedere Cécile Marx nel suo spettacolo « Iconique » alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver a Cécile Marx en su espectáculo « Iconique » en la Comédie des Volcans.

