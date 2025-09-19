Cécile Marx Iconique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Et si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

What if our most ridiculous moments became our best stories?

German :

Was wäre, wenn unsere lächerlichen Momente zu unseren besten Geschichten würden?

Italiano :

E se i nostri momenti più ridicoli diventassero le nostre storie migliori?

Espanol :

¿Y si nuestros momentos más ridículos se convirtieran en nuestras mejores historias?

L’événement Cécile Marx Iconique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans