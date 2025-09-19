Cécile Marx Iconique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : Vendredi 2025-09-19 20:30:00
2025-09-19
Et si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?
English :
What if our most ridiculous moments became our best stories?
German :
Was wäre, wenn unsere lächerlichen Momente zu unseren besten Geschichten würden?
Italiano :
E se i nostri momenti più ridicoli diventassero le nostre storie migliori?
Espanol :
¿Y si nuestros momentos más ridículos se convirtieran en nuestras mejores historias?
