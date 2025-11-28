Cécile Marx – Iconique Le Bacchus Rennes 14 – 16 avril 2026 Tarifs : 21€ et 15€

Et si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?

Dans ce spectacle mêlant stand up et musique, Cécile Marx raconte avec humour et sans complexe son parcours chaotique. Sur le fil entre trash et poésie, elle nous parle des amitiés toxiques, de la famille, des addictions, mais aussi de thèmes plus légers, comme les serial killers. Dans un monde où la perfection est omni-préssante, elle rappelle que ce sont aussi nos défauts qui nous rendent… Iconique.

[https://youtu.be/svW-W86r4IA](https://youtu.be/svW-W86r4IA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8149-cecile-marx-iconique-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine