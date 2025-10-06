SECRETS DE BEATMAKER – LA CORDO Romans Sur Isere

SECRETS DE BEATMAKER Début : 2026-01-30 à 19:00. Tarif : – euros.

Un voyage au cœur du son ! Un spectacle interactif où petits et grands découvrent les coulisses de la création musicale. À travers des démonstrations ludiques et des rythmes entraînants, plongez dans l’univers du beatmaking et de la production musicale. Une expérience immersive et rythmée à partager en famille !? Si vous aimez : le beatmaking, la création musicale en live et les sorties en famille? Par PHOTØGRAPH? Spectacle dès 5 ans? Durée 50 minutes? Concert deboutBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 19h30.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26