Cecilya & the Candy Kings / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30
Le sextet est mené par l’énergique chanteuse et compositrice barcelonaise Cecilya Mestres, élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale par ‘The Blues Lounge Radio Show’ au Royaume-Uni en 2023.
Leurs deux albums de musique originale (‘Back in 1955’ et ‘Parisian Mambo’), salués par la presse spécialisée internationale, ont propulsé Cecilya & the Candy Kings en tournée, se produisant dans les plus grands festivals de blues, jazz et rock’n’roll, ainsi que dans des salles combles en Europe et en outre-Atlantique.
Si le magazine Rolling Stone dit « Oui, on adore ‘Back in 1955’ », pourquoi pas vous ?
Découvrez le show live endiablé de Cecilya & the Candy Kings et n’oubliez surtout pas vos chaussures de danse !
22h30
Jam session Blues, animée par Cecilya & the Candy Kings !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Voyagez dans le temps avec le meilleur cocktail rétro explosif de Rhythm’n’Blues aux sonorités actuelles : Cecilya & the Candy Kings !
Le jeudi 20 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Public jeunes et adultes.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
