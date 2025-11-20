Cecilya & the Candy Kings / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Le sextet est mené par l’énergique chanteuse et compositrice barcelonaise Cecilya Mestres, élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale par ‘The Blues Lounge Radio Show’ au Royaume-Uni en 2023.

Leurs deux albums de musique originale (‘Back in 1955’ et ‘Parisian Mambo’), salués par la presse spécialisée internationale, ont propulsé Cecilya & the Candy Kings en tournée, se produisant dans les plus grands festivals de blues, jazz et rock’n’roll, ainsi que dans des salles combles en Europe et en outre-Atlantique.

Si le magazine Rolling Stone dit « Oui, on adore ‘Back in 1955’ », pourquoi pas vous ?

Découvrez le show live endiablé de Cecilya & the Candy Kings et n’oubliez surtout pas vos chaussures de danse !

22h30

Jam session Blues, animée par Cecilya & the Candy Kings !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

Voyagez dans le temps avec le meilleur cocktail rétro explosif de Rhythm’n’Blues aux sonorités actuelles : Cecilya & the Candy Kings !

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

