Cédric Burnside Alençon

La Luciole accueille Cédric Burnside, batteur et guitariste de légende, lauréat d’un Grammy, pour une plongée authentique dans le Hill Country Blues, style enraciné dans sa famille et la région du Mississippi. Héritier de R.L. Burnside, il transmet à travers sa musique l’énergie brute des juke-joints et des maisons en bois où le blues est né, mêlant tradition et modernité.

Son dernier album, Hill Country Love, enregistré dans un ancien cabinet juridique transformé en juke-joint, reflète la sincérité et la puissance de son expression musicale. En seulement deux jours, Cédric Burnside et le producteur Luther Dickinson ont capté une sonorité unique, où blues, rock, R&B et hip-hop se mêlent pour raconter la vie, les émotions et l’histoire personnelle de l’artiste.

Sur scène, Burnside déploie toute sa virtuosité à la guitare et à la batterie, sa voix intense et son énergie communicative transformant chaque concert en expérience immersive. Une soirée pour vibrer au rythme d’un héritage musical vivant, entre émotion, puissance et authenticité. .

