CEDRIC BURNSIDE – LE GUEULARD PLUS Nilvange

CEDRIC BURNSIDE Début : 2026-03-22 à 20:00. Tarif : – euros.

LE GUEULARD PLUS PRÉSENTE : CEDRIC BURNSIDECedric Burnside, lauréat d’un Grammy et artiste de blues renommé, a enregistré son dernier album, Hill Country Love , dans un ancien cabinet juridique du comté de Tippah, ville de 5000 habitants et berceau du style Hill Country Blues. L’intention initiale était d’utiliser le bâtiment comme juke-joint, construit uniquement en bois, et contribuant ainsi à la sonorité unique de l’album. Burnside a collaboré avec le producteur Luther Dickinson, et achevé les 14 chansons en deux jours. L’album reflète la croissance personnelle de Burnside, abordant directement ses émotions et expériences, y compris l’impact de sa victoire aux Grammy Awards. Malgré une carrière diversifiée, Burnside reste ancré dans le style blues transmis par son grand-père, R.L. Burnside. L’album intègre des éléments de rock, de R&B et de hip-hop, exposant une gamme d’émotions. Burnside se considère comme l’héritier de la tradition blues, mêlant modernité et vieille sonorité qu’il affectionne. Hill Country Love est une synthèse de la carrière de Burnside, mettant l’accent sur l’honnêteté et l’intégrité dans son expression musicale, exempte de compromis.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57