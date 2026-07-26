AGENDA · Rennes
Cédric Salaun – Déjà dix-sept heures Le Bacchus Rennes
mercredi 16 juin 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Cédric Salaun – Déjà dix-sept heures Le Bacchus Rennes 16 et 17 juin 2027
Premier spectacle solo.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-16T21:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-17T22:15:00.000+02:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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