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Cédric Salaun – Déjà dix-sept heures Le Bacchus Rennes

mercredi 16 juin 2027 · Le Bacchus · Rennes

Cédric Salaun – Déjà dix-sept heures Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 juin 2027
Fin
mercredi 16 juin 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Cédric Salaun – Déjà dix-sept heures Le Bacchus Rennes 16 et 17 juin 2027

Premier spectacle solo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-16T21:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-17T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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