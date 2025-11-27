CÉDRIC SALAUN – ESPACE GERSON Lyon
CÉDRIC SALAUN – ESPACE GERSON Lyon mercredi 28 janvier 2026.
L’Espace Gerson en accord avec AGAPÈ, présente Cédric Salaun en rodage“C’est la première fois que je fais ça, un spectacle à moi tout seul. Et comme je sais pas faire de choix, j’y ai mis tout un tas de trucs dedans pour me raconter un peu : de la danse bretonne, un théorème de Pythagore et une pointe de Philippe Douste-Blazy, parce que pourquoi pas. Je vous promets qu’il y a un lien !”
ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69