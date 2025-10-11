Cédrine en rose Rue Racine Saint-Renan
Cédrine en rose Rue Racine Saint-Renan samedi 11 octobre 2025.
Cédrine en rose
Rue Racine Espace Racine Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 13:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre d’Octobre Rose, Cedrine Kerbaol, cycliste professionnelle et Championne de France 2025 sera présente le Samedi 11 Octobre en matinée et propose 3 randonnées
20 km à vélo
60 km à vélo
Ouvert à tous les vélos, VTT, VTC, Gravel. Pas d’esprit course.
8 km marche, faisable en courant.
Chaque participant recevra un tour de cou estampillé Cédrine en Rose.
Inscriptions sur Klikego conseillées.
Tarif 6 €
Il sera possible de s’inscrire sur place (7 €).
Départ de l’Espace Racine à St Renan . .
Rue Racine Espace Racine Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 10 03 86 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cédrine en rose Saint-Renan a été mis à jour le 2025-09-16 par OT IROISE BRETAGNE