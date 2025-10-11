Cédrine en rose Rue Racine Saint-Renan

Cédrine en rose Rue Racine Saint-Renan samedi 11 octobre 2025.

Cédrine en rose

Rue Racine Espace Racine Saint-Renan Finistère

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

2025-10-11

Dans le cadre d’Octobre Rose, Cedrine Kerbaol, cycliste professionnelle et Championne de France 2025 sera présente le Samedi 11 Octobre en matinée et propose 3 randonnées

20 km à vélo

60 km à vélo

Ouvert à tous les vélos, VTT, VTC, Gravel. Pas d’esprit course.

8 km marche, faisable en courant.

Chaque participant recevra un tour de cou estampillé Cédrine en Rose.

Inscriptions sur Klikego conseillées.

Tarif 6 €

Il sera possible de s’inscrire sur place (7 €).

Départ de l’Espace Racine à St Renan . .

Rue Racine Espace Racine Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 10 03 86 21

