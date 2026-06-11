CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale Saint-Laurent-du-Var
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Laurent-du-Var
Informations pratiques
Saint-Laurent-du-Var
CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale
40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-24
CEEE 2027 s’inscrit dans une série d’événements internationaux couvrant un large éventail de thèmes liés aux changements environnementaux mondiaux, à leur surveillance et à l’adaptation.
.
40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CEEE 2027 The Third International Conference on Global Environment Ecosystem Equilibrium
The International Conference on Global Environment Ecosystem Equilibrium (CEEE 2027) continues a series of international events covering a large spectrum of topics related to global environmental changes, monitoring and adaptation.
L’événement CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
- 6ᵉ édition du congrès CADAC (Addictions et Intelligence Artificielle) Saint-Laurent-du-Var 24 septembre 2026
- AFIN 2027 Saint-Laurent-du-Var 24 octobre 2026