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CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale Saint-Laurent-du-Var

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Laurent-du-Var

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Adresse
40 Avenue de Verdun
Ville
06700 Saint-Laurent-du-Var
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Saint-Laurent-du-Var

CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale

40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-24

CEEE 2027 s’inscrit dans une série d’événements internationaux couvrant un large éventail de thèmes liés aux changements environnementaux mondiaux, à leur surveillance et à l’adaptation.
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40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : CEEE 2027 The Third International Conference on Global Environment Ecosystem Equilibrium

The International Conference on Global Environment Ecosystem Equilibrium (CEEE 2027) continues a series of international events covering a large spectrum of topics related to global environmental changes, monitoring and adaptation.

L’événement CEEE 2027 3° conférence internationale sur l’équilibre des écosystèmes à l’échelle mondiale Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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