ceili d’imbolc le bourg Préty

ceili d’imbolc

le bourg foyer rural Préty Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-02-01 23:00:00

2026-01-31

15-18h stage initiation danses collectives irlandaises. 15€

20h30 bal traditionnel irlandais avec le groupe PURE MALT.12€

les danses seront expliquées par Alice Mottet et Marie Lorec, animatrices sur Lyon.

Buvette

Forfait journée .

le bourg foyer rural Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 20 53 23 lesamisdelirlande71@gmail.com

