ceili d’imbolc le bourg Préty samedi 31 janvier 2026.
le bourg foyer rural Préty Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-02-01 23:00:00
2026-01-31
15-18h stage initiation danses collectives irlandaises. 15€
20h30 bal traditionnel irlandais avec le groupe PURE MALT.12€
les danses seront expliquées par Alice Mottet et Marie Lorec, animatrices sur Lyon.
Buvette
Forfait journée .
le bourg foyer rural Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 20 53 23 lesamisdelirlande71@gmail.com
