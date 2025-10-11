Ceilidh, bal tard écossais Argentat-sur-Dordogne

Ceilidh, bal tard écossais Argentat-sur-Dordogne samedi 11 octobre 2025.

Ceilidh, bal tard écossais

Rivière Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le Cercle des Amis d’Art d’Argentat organise un Ceilidh, bal traditionnel écossais animé par CA3 Musique. Une collecte sera organisée au profit de l’association Cancer Support Haute-Vienne. .

Rivière Argentat-sur-Dordogne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91

English : Ceilidh, bal tard écossais

German : Ceilidh, bal tard écossais

Italiano :

Espanol : Ceilidh, bal tard écossais

L’événement Ceilidh, bal tard écossais Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-03 par Corrèze Tourisme