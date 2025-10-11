Ceilidh, bal tard écossais Argentat-sur-Dordogne
Le Cercle des Amis d’Art d’Argentat organise un Ceilidh, bal traditionnel écossais animé par CA3 Musique. Une collecte sera organisée au profit de l’association Cancer Support Haute-Vienne. .
Rivière Argentat-sur-Dordogne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91
