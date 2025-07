Ceilidh de danses écossaises Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

Ceilidh de danses écossaises Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Jeudi 17 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Plongez dans l’univers écossais le temps d’une soirée au Parquet de Bal…

Scottish Whispers, la compagnie La pie qui joue et le Cercle Celtique de Rennes vous proposent un Ceilidh écossais.

Venez découvrir les musiques traditionnelles d’Écosse auprès des musicien·ne·s de Scottish Whispers ainsi que les danses de ce pays en compagnie de Lolo qui vous expliquera les différents pas.

Cette soirée est accessible pour tous les niveaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T22:00:00.000+02:00

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine