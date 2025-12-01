Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes Laurenan

Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes

Salle des fêtes Laurenan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le cèilidh est un bal de danses traditionnelles, écossaises ou irlandaises.

De nos jours, quand les gens pensent à un cèilidh, ils pensent à une nuit pleine de plaisir, de danses endiablées, de bonne musique et de bonne compagnie.

La beauté d’un cèilidh est que tout le monde peut y participer, jeunes ou vieux, danseurs expérimentés comme débutants et même ceux qui ont deux pieds gauches !

Certaines personnes sont nerveuses sur la piste de danse, mais avec un cèilidh, on vous guide à travers les étapes, donc il n’y a rien à craindre, bien au contraire !

Ce bal est organisé par Le Moulin à Sons , Association Musicale du Pays de Loudéac et l’association La Ronde du Ninian .

Tous publics .

Salle des fêtes Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49

