Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes Laurenan
Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes Laurenan samedi 20 décembre 2025.
Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes
Salle des fêtes Laurenan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le cèilidh est un bal de danses traditionnelles, écossaises ou irlandaises.
De nos jours, quand les gens pensent à un cèilidh, ils pensent à une nuit pleine de plaisir, de danses endiablées, de bonne musique et de bonne compagnie.
La beauté d’un cèilidh est que tout le monde peut y participer, jeunes ou vieux, danseurs expérimentés comme débutants et même ceux qui ont deux pieds gauches !
Certaines personnes sont nerveuses sur la piste de danse, mais avec un cèilidh, on vous guide à travers les étapes, donc il n’y a rien à craindre, bien au contraire !
Ce bal est organisé par Le Moulin à Sons , Association Musicale du Pays de Loudéac et l’association La Ronde du Ninian .
Tous publics .
Salle des fêtes Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49
L’événement Ceilidh d’hiver, bal écossais et danses bretonnes Laurenan a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Bretagne Centre