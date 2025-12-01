Ceilidh d’hiver, stage de danse Laurenan

Ceilidh d’hiver, stage de danse

CEILIDH D’HIVER, Stage de danse avec Ellie DAVIS.

Un cèilidh, c’est un bal de danses traditionnelles, écossaises ou irlandaises. Venez à Laurenan découvrir ces danses à l’occasion d’un stage mené par la joyeuse énergie de Ellie Davis… et bien sûr, venez les mettre en pratique le soir même lors du Grand Cèilidh !

Avec Ellie Davis musicienne, circassienne et pédagogue franco-américaine. Formée au théâtre aux États Unis et aux arts du cirque en Europe, elle a enseigné la musique et la danse en Irlande avant de s’installer en Bretagne.

Elle enseigne le violon, le chant et les musiques collectives au Moulin à sons à Loudéac et à l’Association Musicale de Plédran.

Artiste complète, elle mêle mouvement, musique et expression corporelle dans son approche de la danse. Son expérience de la scène apporte une dimension vivante et expressive à ses ateliers.

Tous publics .

Salle des fêtes Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49

