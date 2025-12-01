Ceilidh d’hiver, stage de danse Laurenan
Ceilidh d’hiver, stage de danse Laurenan samedi 20 décembre 2025.
Ceilidh d’hiver, stage de danse
Salle des fêtes Laurenan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
CEILIDH D’HIVER, Stage de danse avec Ellie DAVIS.
Un cèilidh, c’est un bal de danses traditionnelles, écossaises ou irlandaises. Venez à Laurenan découvrir ces danses à l’occasion d’un stage mené par la joyeuse énergie de Ellie Davis… et bien sûr, venez les mettre en pratique le soir même lors du Grand Cèilidh !
Avec Ellie Davis musicienne, circassienne et pédagogue franco-américaine. Formée au théâtre aux États Unis et aux arts du cirque en Europe, elle a enseigné la musique et la danse en Irlande avant de s’installer en Bretagne.
Elle enseigne le violon, le chant et les musiques collectives au Moulin à sons à Loudéac et à l’Association Musicale de Plédran.
Artiste complète, elle mêle mouvement, musique et expression corporelle dans son approche de la danse. Son expérience de la scène apporte une dimension vivante et expressive à ses ateliers.
Tous publics .
Salle des fêtes Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49
