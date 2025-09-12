Ceilidh Fest-noz écossais Rue de l’Écusson Josselin
Ceilidh Fest-noz écossais Rue de l’Écusson Josselin vendredi 12 septembre 2025.
Ceilidh Fest-noz écossais
Rue de l’Écusson Centre Culturel Josselin Morbihan
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Place à la danse avec un « fest noz » écossais animé par l’orchestre Craigellachie !
Bar et restauration sur place avec les délicieuses galettes et crêpes de Ker Nilou. Prévoir des chaussures souples (pas de talons). Dès 19h. .
Rue de l’Écusson Centre Culturel Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
