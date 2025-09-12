Ceilidh Fest-noz écossais Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel Josselin Morbihan

Début : 2025-09-12 19:00:00

Place à la danse avec un « fest noz » écossais animé par l’orchestre Craigellachie !

Bar et restauration sur place avec les délicieuses galettes et crêpes de Ker Nilou. Prévoir des chaussures souples (pas de talons). Dès 19h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

