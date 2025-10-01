CÉLÉBRATION #4 Juvignac

Le mercredi 1er octobre, la culture fera sa rentrée officielle à Juvignac. Avec Célébration #4, la Ville ouvre sa saison culturelle aux côtés de ses trois partenaires majeurs L’Atelline, La Friche Mimi et Mama Sound.

Pensé pour toute la famille, l’événement convivial proposera un programme mêlant spectacles, ateliers, jeux et concert de 16h à 21h, dans les jardins de la salle Jean-Louis Herrault.

LE PROGRAMME COMPLET

►16h-18h Ateliers jeux

Proposés par l’équipe de la Médiathèque Théodore Monod

16h Raflenigo , spectacle déambulatoire par la Cie Du vent sous les semelles

Programmé par la Friche Mimi Jeune public Durée 45 min.

Tout oppose Eléonore et Loïc. Quand ils se rencontrent, c‘est exactement comme la collision des galaxies lent, cruel et brutal. Mais ils vont devoir lutter ensemble contre ce qui les menace véritablement la coupe rase et définitive d’Elven, leur arbre-refuge, au profit d’un parking et d’un centre commercial.

►17h Atelier apéro créatif

Proposé par Mama Sound Ouvert à tous

Le public sera invité à concocter les mises en bouche qui seront dégustées au moment de l’apéritif !

►18h Nous la forêt , théâtre circassien par la Cie Kif Kif

Programmé en co-production avec L’Atelline dans le cadre des Chemins du Vivant

Porté par M28-Terres de culture Jeune public Durée 60 min.

Au pied d’un arbre, deux grands enfants à la ressemblance déroutante cherchent à se planter.

Sous le regard d’un musicien aux allures de jardinier, ils poussent et se repoussent, se font de l’ombre et s’enracinent à deux. Une quête de vie entre complicité et rivalité, pleine d’humour et de tendresse.

►19h Juliette Pradelle Quartet, concert et apéritif offert par la Ville

Ouvert à tous

Juliette Pradelle emprunte au jazz sa liberté de jeu et à la poésie sa liberté de parole. Dans une rythmique inventive et complice, sa voix expressive dialogue avec le piano de Cédric Chauveau, la contrebasse de Fred Léger et la batterie de Thomas Domene.

Poésie, swing et improvisation s’entrelacent dans un univers tendre et caustique, alliant compositions originales et standards réinventés .

English :

On Wednesday, October 1, culture officially returns to Juvignac. With Celebration #4, the town opens its cultural season alongside its three major partners: L?Atelline, La Friche Mimi and Mama Sound.

German :

Am Mittwoch, den 1. Oktober, wird die Kultur in Juvignac offiziell ihren Einstand geben. Mit Célébration #4 eröffnet die Stadt ihre Kultursaison an der Seite ihrer drei wichtigsten Partner: L?Atelline, La Friche Mimi und Mama Sound.

Italiano :

Mercoledì 1° ottobre la cultura torna ufficialmente a Juvignac. Con la Célébration #4, la città apre la sua stagione culturale insieme ai suoi tre partner principali: L’Atelline, La Friche Mimi e Mama Sound.

Espanol :

El miércoles 1 de octubre, la cultura vuelve oficialmente a Juvignac. Con la Célébration #4, la ciudad inaugura su temporada cultural junto a sus tres grandes socios: L’Atelline, La Friche Mimi y Mama Sound.

