Célébration couronnement reine de la mirabelle 2025 L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Célébration couronnement reine de la mirabelle 2025 L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz vendredi 22 août 2025.

Célébration couronnement reine de la mirabelle 2025

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Qui sera la prochaine Reine de la Mirabelle ?

Elles sont 8 candidates à monter sur scène pour incarner Metz et devenir Reine de la Mirabelle 2025.

Cette année, cap sur les légendes et histoires de Metz mythes, figures marquantes, récits oubliés…

Quelle candidate saura le mieux faire vibrer l’âme de notre ville ?

Un spectacle unique dans la Grande Salle de l’Arsenal Jean-Marie Rausch, à ne pas manquer et retransmis en direct à l’Esplanade, sur Moselle TV et les réseaux sociaux.Tout public

0 .

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Who will be the next Reine de la Mirabelle?

8 candidates will take to the stage to embody Metz and become Reine de la Mirabelle 2025.

This year, the focus is on the legends and stories of Metz: myths, outstanding figures, forgotten tales?

Which candidate will best capture the soul of our city?

A unique show in the Grande Salle of the Arsenal Jean-Marie Rausch, not to be missed and broadcast live on the Esplanade, Moselle TV and social networks.

German :

Wer wird die nächste Mirabellenkönigin?

Sie sind 8 Kandidatinnen, die auf die Bühne gehen, um Metz zu verkörpern und Mirabellenkönigin 2025 zu werden.

Dieses Jahr geht es um die Legenden und Geschichten von Metz: Mythen, markante Figuren, vergessene Erzählungen?

Welche Kandidatin kann die Seele unserer Stadt am besten zum Schwingen bringen?

Ein einzigartiges Spektakel im Großen Saal des Arsenal Jean-Marie Rausch, das Sie nicht verpassen sollten und das live auf der Esplanade, auf Moselle TV und in den sozialen Netzwerken übertragen wird.

Italiano :

Chi sarà la prossima regina della prugna Mirabelle?

8 candidati saliranno sul palco per incarnare Metz e diventare la Regina del Mirabelle 2025.

Quest’anno l’attenzione è rivolta alle leggende e alle storie di Metz: miti, figure chiave, racconti dimenticati?

Quale candidato saprà catturare al meglio l’anima della nostra città?

Uno spettacolo unico nella Grande Salle dell’Arsenale Jean-Marie Rausch, da non perdere e trasmesso in diretta dall’Esplanade, su Moselle TV e sui social network.

Espanol :

¿Quién será la próxima Reina de la ciruela Mirabel?

8 candidatas subirán al escenario para encarnar a Metz y convertirse en Reina del Mirabelle 2025.

Este año, la atención se centra en las leyendas e historias de Metz: mitos, figuras clave, cuentos olvidados..

¿Qué candidata captará mejor el alma de nuestra ciudad?

Un espectáculo único en la Grande Salle del Arsenal Jean-Marie Rausch, que no se puede perder y retransmitido en directo desde la Explanada, en Moselle TV y en las redes sociales.

L’événement Célébration couronnement reine de la mirabelle 2025 Metz a été mis à jour le 2025-07-25 par AGENCE INSPIRE METZ