Célébration de la francophonie, Microbrasserie Flute à bec, Nicolet

Célébration de la francophonie Mercredi 18 mars, 17h00 Microbrasserie Flute à bec Centre-du-Québec

Entrée libre

Début : 2026-03-18T22:00:00+01:00 – 2026-03-19T00:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T22:00:00+01:00 – 2026-03-19T00:00:00+01:00

5 à 7 de la Francophonie – Nicolet

Dans le cadre du Mois de la Francophonie, nous vous invitons à un 5 à 7 festif à la Microbrasserie Flûte à Bec, le 18 mars dès 17 h, à Nicolet.

Venez célébrer la richesse et la vitalité de notre langue commune dans une ambiance conviviale, chaleureuse et rassembleuse. Ce sera l’occasion de réseauter, d’échanger et de lever notre verre à la fierté francophone.

Moment fort de la soirée : nous procéderons à la remise du Prix Georges-Dor, une distinction honorifique soulignant l’engagement exceptionnel d’une personne envers la promotion et le rayonnement de la langue française dans notre milieu.

Musique, discussions animées et esprit festif seront au rendez-vous !

Joignez-vous à nous pour célébrer la francophonie comme il se doit !

Microbrasserie Flute à bec 3255 Bd Louis Fréchette, Nicolet, Nicolet Centre-du-Québec Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 5 à 7 Soirée festive