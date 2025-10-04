Célébration de la Pomme de Terre Amiens

Célébration de la Pomme de Terre Amiens samedi 4 octobre 2025.

Célébration de la Pomme de Terre

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 11:45:00

Date(s) :

2025-10-04

Célébrez le Mois de l’alimentation avec Amiens Show Patate et partez pour un voyage poétique à travers la pomme de terre ! Variations poétiques sur la pomme de terre, sa géographie, son histoire, ses couleurs et ses formes, agrémentées de recettes, d’anecdotes et de souvenirs d’enfance par Floriane POTIEZ, de la compagnie Babils et Sabirs.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme.

Célébrez le Mois de l’alimentation avec Amiens Show Patate et partez pour un voyage poétique à travers la pomme de terre ! Variations poétiques sur la pomme de terre, sa géographie, son histoire, ses couleurs et ses formes, agrémentées de recettes, d’anecdotes et de souvenirs d’enfance par Floriane POTIEZ, de la compagnie Babils et Sabirs.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme. .

23 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

Celebrate Food Month with Amiens Show Patate and take a poetic journey through the potato! Poetic variations on the potato, its geography, history, colors and shapes, with recipes, anecdotes and childhood memories by Floriane POTIEZ, from the Babils et Sabirs company.

Free with reservation at the Tourist Office.

German :

Feiern Sie den Monat der Ernährung mit Amiens Show Patate und begeben Sie sich auf eine poetische Reise durch die Kartoffel! Poetische Variationen über die Kartoffel, ihre Geografie, ihre Geschichte, ihre Farben und Formen, gewürzt mit Rezepten, Anekdoten und Kindheitserinnerungen von Floriane POTIEZ von der Compagnie Babils et Sabirs.

Kostenlos mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Celebrate il Mese dell’Alimentazione con Amiens Show Patate e fate un viaggio poetico attraverso la patata! Variazioni poetiche sulla patata, la sua geografia, la sua storia, i suoi colori e le sue forme, con ricette, aneddoti e ricordi d’infanzia di Floriane POTIEZ, della compagnia Babils et Sabirs.

Gratuito su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Celebre el Mes de la Alimentación con Amiens Show Patate y emprenda un viaje poético a través de la patata Variaciones poéticas sobre la patata, su geografía, su historia, sus colores y sus formas, con recetas, anécdotas y recuerdos de infancia a cargo de Floriane POTIEZ, de la compañía Babils et Sabirs.

Gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Célébration de la Pomme de Terre Amiens a été mis à jour le 2025-09-11 par OT D’AMIENS