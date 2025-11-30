Célébration de la Sainte Barbe Restaurant Épices et Délices Hettange-Grande

Célébration de la Sainte Barbe

Restaurant Épices et Délices 12 rue du Luxembourg Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 12:00:00

fin : 2025-11-30 14:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez danser et vous régaler pour célébrer la Sainte Barbe !

Le restaurant Épices et Délices vous ouvre ses portes avec les Baladin’s show pour un déjeuner alliant danse et gastronomie. L’occasion parfaite de célébrer la Sainte Barbe, patronne des mineurs, des pompiers et des métiers du feu !Tout public

25 .

Restaurant Épices et Délices 12 rue du Luxembourg Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 11 87

English :

Come dance and feast to celebrate Saint Barbara’s Day!

Épices et Délices restaurant opens its doors to you with the Baladin’s show for a lunch combining dance and gastronomy. The perfect opportunity to celebrate Saint Barbara, patron saint of miners, firefighters and fire-related professions!

German :

Kommen Sie zum Tanzen und Schlemmen, um den Tag der Heiligen Barbara zu feiern!

Das Restaurant Épices et Délices öffnet seine Türen mit den Baladin’s show für ein Mittagessen, das Tanz und Gastronomie miteinander verbindet. Die perfekte Gelegenheit, um die Heilige Barbara zu feiern, die Schutzpatronin der Bergleute, der Feuerwehrleute und der Berufe rund um das Feuer!

Italiano :

Venite a ballare tutta la notte per festeggiare il giorno di Santa Barbara!

Il ristorante Épices et Délices vi apre le porte con lo spettacolo del Baladin per un pranzo che unisce danza e gastronomia. È il modo perfetto per festeggiare Santa Barbara, patrona dei minatori, dei pompieri e delle professioni legate al fuoco!

Espanol :

¡Venga a bailar toda la noche para celebrar el día de Santa Bárbara!

El restaurante Épices et Délices le abre sus puertas con el espectáculo del Baladin para un almuerzo que combina baile y gastronomía. Es la manera perfecta de celebrar Santa Bárbara, patrona de los mineros, los bomberos y las profesiones relacionadas con el fuego

