Célébration de la Sainte-Barbe Chemin de la Tourasse Lauzun
Les sapeurs-pompiers vous invitent à la célébration de leur sainte patronne. La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. Venez nombreux !
English : Célébration de la Sainte-Barbe
The firefighters invite you to the celebration of their patron saint. The ceremony will be followed by a welcome drink. Come one, come all!
