Célébration de la Semaine Sainte Les Allues

Célébration de la Semaine Sainte Les Allues jeudi 2 avril 2026.

Célébration de la Semaine Sainte

Eglise des Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :
2026-04-02

Messe pour célébrer la Semaine Sainte.
  .

Eglise des Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43  laissus.denis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Celebrating Holy Week

Mass to celebrate Holy Week.

L’événement Célébration de la Semaine Sainte Les Allues a été mis à jour le 2026-02-13 par Méribel Tourisme