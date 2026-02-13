Célébration de la Semaine Sainte Les Allues
Célébration de la Semaine Sainte Les Allues jeudi 2 avril 2026.
Célébration de la Semaine Sainte
Eglise des Allues Les Allues Savoie
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Messe pour célébrer la Semaine Sainte.
Eglise des Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr
English : Celebrating Holy Week
Mass to celebrate Holy Week.
