Célébration de la Semaine Sainte Les Allues

Célébration de la Semaine Sainte

Eglise des Allues Les Allues Savoie

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

2026-04-02

Messe pour célébrer la Semaine Sainte.

Eglise des Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr

English : Celebrating Holy Week

Mass to celebrate Holy Week.

