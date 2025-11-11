CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Le maire de Gignac, conseiller départemental, l’adjoint au maire délégué, président du Souvenir Français,

les membres du conseil municipal, et l’association du Souvenir Français célébreront de l’Armistice de 1918.

Départ du cortège animé par l’Harmonie et ensemble vocal dés 10h45 depuis l’Avenue Foch jusqu’à la Place de la Victoire avec une arrivée à 11h.

Le maire de Gignac, conseiller départemental, l’adjoint au maire délégué, président du Souvenir Français,

les membres du conseil municipal, et l’association du Souvenir Français célébreront de l’Armistice de 1918.

Départ du cortège animé par l’Harmonie et ensemble vocal dés 10h45 depuis l’Avenue Foch jusqu’à la Place de la Victoire avec une arrivée à 11h. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 64 57 01 70

English :

The mayor of Gignac, departmental councillor, the deputy mayor, president of the Souvenir Français,

members of the municipal council, and the Souvenir Français association will celebrate the Armistice of 1918.

The procession, led by the Harmonie and vocal ensemble, starts at 10:45 am from Avenue Foch to Place de la Victoire, arriving at 11 am.

German :

Der Bürgermeister von Gignac, Mitglied des Departementsrats, der stellvertretende delegierte Bürgermeister, Präsident des Souvenir Français,

die Mitglieder des Gemeinderats und der Verein Souvenir Français werden den Waffenstillstand von 1918 begehen.

Der von der Harmonie und dem Vokalensemble angeführte Umzug startet um 10:45 Uhr von der Avenue Foch bis zum Place de la Victoire mit Ankunft um 11:00 Uhr.

Italiano :

Il sindaco di Gignac, il consigliere dipartimentale, il vicesindaco, il presidente del Souvenir Français,

membri del consiglio comunale e l’associazione Souvenir Français celebreranno l’Armistizio del 1918.

Il corteo, guidato dall’Harmonie e dall’ensemble vocale, partirà alle 10:45 da Avenue Foch per raggiungere Place de la Victoire, con arrivo alle 11:00.

Espanol :

El alcalde de Gignac, el consejero departamental, el teniente de alcalde, el presidente del Souvenir Français

miembros del ayuntamiento y de la asociación Souvenir Français celebrarán el Armisticio de 1918.

La procesión, encabezada por la Harmonie y el conjunto vocal, partirá a las 10:45 de la avenida Foch hacia la plaza de la Victoire, donde llegará a las 11:00.

L’événement CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE Gignac a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT