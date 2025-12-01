Célébration de Noël à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Célébration de Noël à Saint Geniez d'Olt Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac mardi 16 décembre 2025.

route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Mardi 2025-12-16
Le mardi 16 décembre, le centre social de Saint Geniez d’Olt célèbre Noël !
Rendez-vous à la salle de la Cascade avec un repas partagé.
+d’infos à venir   .

route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29  centresocialpaysdolt@yahoo.fr

English :

On Tuesday December 16, the Saint Geniez d’Olt social center celebrates Christmas!

German :

Am Dienstag, den 16. Dezember, feiert das Sozialzentrum von Saint Geniez d’Olt Weihnachten!

Italiano :

Martedì 16 dicembre, il centro sociale di Saint Geniez d’Olt festeggia il Natale!

Espanol :

El martes 16 de diciembre, el centro social de Saint Geniez d’Olt celebra la Navidad

