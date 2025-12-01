Célébration de Noël à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Le mardi 16 décembre, le centre social de Saint Geniez d’Olt célèbre Noël !
Rendez-vous à la salle de la Cascade avec un repas partagé.
route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr
English :
On Tuesday December 16, the Saint Geniez d’Olt social center celebrates Christmas!
German :
Am Dienstag, den 16. Dezember, feiert das Sozialzentrum von Saint Geniez d’Olt Weihnachten!
Italiano :
Martedì 16 dicembre, il centro sociale di Saint Geniez d’Olt festeggia il Natale!
Espanol :
El martes 16 de diciembre, el centro social de Saint Geniez d’Olt celebra la Navidad
