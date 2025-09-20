Célébration des 20 ans du bâtiment avec une performance artistique Archives départementales Du Tarn Albi

Célébration des 20 ans du bâtiment avec une performance artistique Archives départementales Du Tarn Albi samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre et gratuite. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations avec restauration possible (foodtruck). Renseignements : 05.63.36.21.00. En savoir plus : https://archives.tarn.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2025

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Performance artistique par l’AJDR Factory et la compagnie Recto Verso

À l’occasion des 20 ans du bâtiment, une performance artistique unique vous est proposée, en collaboration avec l’AJDR Factory et les danseurs de la compagnie Recto Verso.

Archives départementales Du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France 05 63 36 21 00 http://archives.tarn.fr En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l'arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

© Archives départementales du Tarn