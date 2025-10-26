Célébration des fêtes indiennes Salle Maurice Dejean Pompignac

Célébration des fêtes indiennes Salle Maurice Dejean Pompignac dimanche 26 octobre 2025.

Salle Maurice Dejean Place de l’Entre-Deux Mers Pompignac Gironde

L’association des indiens à Bordeaux vous invite à la célébration de Diwali et Navratri, deux fêtes emblématiques de l’Inde. L’objectif de cette journée est de faire découvrir la richesse des traditions indiennes à travers des spectacles de danse, un défilé de mode en tenue indienne, la dégustation de spécialités indiennes, des stands culturels et bien plus encore. Inscriptions possibles en ligne. .

Salle Maurice Dejean Place de l’Entre-Deux Mers Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 76 45 43 inasbo2k25@gmail.com

