Célébration des fêtes indiennes Salle Maurice Dejean Pompignac

Célébration des fêtes indiennes Salle Maurice Dejean Pompignac dimanche 26 octobre 2025.

Salle Maurice Dejean Place de l’Entre-Deux Mers Pompignac Gironde

Tarif : 9.5 – 9.5 – 11.5 EUR

Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

2025-10-26

L’association des indiens à Bordeaux vous invite à la célébration de Diwali et Navratri, deux fêtes emblématiques de l’Inde. L’objectif de cette journée est de faire découvrir la richesse des traditions indiennes à travers des spectacles de danse, un défilé de mode en tenue indienne, la dégustation de spécialités indiennes, des stands culturels et bien plus encore. Inscriptions possibles en ligne.   .

Salle Maurice Dejean Place de l'Entre-Deux Mers Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 76 45 43  inasbo2k25@gmail.com

