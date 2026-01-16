Célébration d’Imbolc Najac

Célébration d’Imbolc

Puechiguier Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez célébrer Imbolc ( fête païenne et celtique à mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps), partager un moment de convivialité entre tradition païenne, célébration du retour de la lumière et création de l’instant présent.

Imbolc est une période de renouveau et de nouveaux départs, alors que la terre commence à se réveiller de son sommeil hivernal et que les premiers signes du printemps commencent à apparaître.

Imbolc est aussi l’occasion d’honorer la déesse Brigid, patronne de la guérison, de la poésie et de la fertilité.

Au programme

– Création d’un autel pour Imbolc

– Méditation pour accueillir les énergies d’Imbolc

– Chants et contes d’Imbolc

– Méditation de la déesse

– Rituel de bénédiction

– Ateliers créatifs Fabrication de la croix de Brigid et fabrication d’une bougie pour honorer Brigid et le Soleil.

– Repas spécial d’Imbolc

Participation libre minimum 20€.

Places limitées à 8 personnes. Réservation obligatoire.

Pour réserver votre place, envoyez-nous un mail à soufflesurlavie@yahoo.com .

Puechiguier Najac 12270 Aveyron Occitanie soufflesurlavie@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Imbolc (a pagan and Celtic festival halfway between the winter solstice and the spring equinox), sharing a moment of conviviality between pagan tradition, celebrating the return of light and creating the present moment.

