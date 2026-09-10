Informations pratiques

Bessay-sur-Allier

Célébration d’Octobre Rose

Le Bourg Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre d’Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. Concert de trompes de chasse, spectacle de magie, comédie musicale et feu d’artifice. Restauration sur réservation.

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Le Bourg Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 74 63 17

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English :

As part of Pink October for breast cancer prevention. Hunting horn concert, magic show, musical, and fireworks display. Food service available by reservation.

L’événement Célébration d’Octobre Rose Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région