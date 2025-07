Célébration du 14 juillet Bresles

Célébration du 14 juillet Bresles lundi 14 juillet 2025.

Célébration du 14 juillet

32 Rue de Trye Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Voici le programme des animations prévues dans le cadre de la fête nationale.

La journée commencera par la traditionnelle commémoration, à 11h cour du Château.

Puis, à partir de 14h30 au stade André Hyttenhove, les associations bresloises proposeront de nombreuses animations diverses et variées, avec de la restauration sur place (Artisans Commerçants Entrepreneurs Bresles ACEB, APOME, Les Archers De Bresles, Avenir ensemble, Bresles A.C. Handball, société de chasse, US Bresles Football, U.S. Bresles section canine).

Un concert de Kéty Lucy se tiendra à partir de 17h30.

A 21 h, les lampions commenceront à être distribués avant le départ de la retraite aux flambeaux prévu à 21h30.

Enfin, la journée se clôturera à 23h00, avec un feu d’artifice.

Venez nombreux ! 0 .

32 Rue de Trye Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 90 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Célébration du 14 juillet Bresles a été mis à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis