CÉLÉBRATION ! Mende
CÉLÉBRATION ! Mende mercredi 7 janvier 2026.
CÉLÉBRATION !
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 19:30:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
La CCSS de la Lozère vous propose une comédie vive et rythmée pour fêter les 80 ans de la sécurité sociale !
Ce jour-là, mamie Hélène célèbre ses 80 ans.
Pour l’occasion, la famille Mignot se réunit.
Mais chacun est préoccupé par ses démarches administratives !
Une pièce de Élidie Mentrel.
Mise en scène de Blandine Métayer
Avec Blandine Métayer, Daniel Jean Colloredo, Patricia Couvillers, Denis Lefrançoisn Flore Zanni.
Tarif 5€ (payement en espèces ou chèques CSE CCSS)
Billetterie à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CÉLÉBRATION ! Mende a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Mende