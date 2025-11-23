CÉLÉBRATION !

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 19:30:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

La CCSS de la Lozère vous propose une comédie vive et rythmée pour fêter les 80 ans de la sécurité sociale !

Ce jour-là, mamie Hélène célèbre ses 80 ans.

Pour l’occasion, la famille Mignot se réunit.

Mais chacun est préoccupé par ses démarches administratives !

Une pièce de Élidie Mentrel.

Mise en scène de Blandine Métayer

Avec Blandine Métayer, Daniel Jean Colloredo, Patricia Couvillers, Denis Lefrançoisn Flore Zanni.

Tarif 5€ (payement en espèces ou chèques CSE CCSS)

Billetterie à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CÉLÉBRATION ! Mende a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Mende