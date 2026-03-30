Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix Eglise évangélique libre Orthez

Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Oeuvre de Joseph Haydn qui accompagnera cette célébration du Vendredi saint.

Yoko Kaneko l’interprétera au piano et Alexandre Damnianovitch dira les textes de l’Évangile. .

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eel.orthez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix

L’événement Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix Orthez a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn