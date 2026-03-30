Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix Eglise évangélique libre Orthez
Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix Eglise évangélique libre Orthez vendredi 3 avril 2026.
Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix
Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Oeuvre de Joseph Haydn qui accompagnera cette célébration du Vendredi saint.
Yoko Kaneko l’interprétera au piano et Alexandre Damnianovitch dira les textes de l’Évangile. .
Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eel.orthez@gmail.com
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English : Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix
L’événement Célébration Vendredi Saint Les sept paroles du Christ en croix Orthez a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn
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