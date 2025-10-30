Célèbre Loup ! mediathèque Amou

Découvre les aventures palpitantes de Loup. Il a des grands bras, de grandes jambes, mais de petites dents… et ne te mangera certainement pas !

Fabrique Monsieur Loup… oui, le vrai ! Quelques bouts de ficelle et des bouchons, du carton et de la peinture noire, et tu pourras animer tes histoires!

Réservation conseillée. Pour les 3-6 ans .

mediathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Célèbre Loup !

Discover the exciting adventures of Loup. He’s got big arms and legs, but little teeth… and he certainly won’t eat you!

Make Mr Wolf… the real thing! A few bits of string and corks, some cardboard and black paint, and you’ll be able to bring your stories to life!

German : Célèbre Loup !

Entdecke die aufregenden Abenteuer von Wolf. Er hat große Arme, große Beine, aber kleine Zähne und er wird dich bestimmt nicht fressen!

Bastele Herrn Wolf ja, den echten! Ein paar Bindfäden und Korken, Pappe und schwarze Farbe, und schon kannst du deine Geschichten zum Leben erwecken!

Italiano :

Scoprite le emozionanti avventure di Loup. Ha braccia e gambe grandi, ma denti piccoli… e di certo non ti mangerà!

Costruite il Signor Lupo… quello vero! Pochi pezzi di spago e tappi di sughero, un po’ di cartone e vernice nera, e potrete dare vita alle vostre storie!

Espanol : Célèbre Loup !

Descubre las emocionantes aventuras de Loup. Tiene brazos y piernas grandes, pero dientes pequeños… ¡y seguro que no te come!

Crea al Sr. Lobo… ¡de verdad! Unos trozos de cuerda y corchos, un poco de cartón y pintura negra, ¡y podrás dar vida a tus historias!

