Célébrer l’équinoxe Haguenau

Tout au long de l’année, la nature voyage à travers les saisons. Au cœur de ce voyage, des célébrations nous permettant d’entrer en phase avec les cycles énergétiques de la nature. L’équinoxe, c’est donc ce moment suspendu où l’ombre et la lumière sont parfaitement équilibrés sur terre, pour quelques heures seulement.

À la fin de l’été, une atmosphère singulière règne sur la forêt, la nature se pare pour son dernier bal, d’or et de feu, en ce début de saison apaisante, l’automne nous invite à l’équilibre, à nous poser, à remercier dame nature, c’est aussi une invitation à ralentir le rythme ! Vêtements confortables, Chaussures de marche, eau, petite serviette, plaid. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49

Throughout the year, nature travels through the seasons. At the heart of this journey are celebrations that bring us into tune with nature?s energetic cycles.

Das ganze Jahr über reist die Natur durch die Jahreszeiten. Im Mittelpunkt dieser Reise stehen Feiern, die es uns ermöglichen, mit den Energiezyklen der Natur in Einklang zu kommen.

Durante l’anno, la natura viaggia attraverso le stagioni. Al centro di questo viaggio ci sono le celebrazioni che ci mettono in fase con i cicli energetici della natura.

A lo largo del año, la naturaleza recorre las estaciones. En el centro de este viaje están las celebraciones que nos ponen en fase con los ciclos energéticos de la naturaleza.

