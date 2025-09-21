Célébrez joyeusement le patrimoine avec La petite Gare et La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé

Célébrez joyeusement le patrimoine avec La petite Gare et La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-21T10:30:00
Fin : 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

ANIMATIONS SUR L’ESPLANADE ROSA PARKS :

– Dès 10h30 : ateliers pour enfants, fresque participative, bar et cakes salés et sucrés.

– À 11h30 : « FOSSIL », installation chorégraphique et sonore du Groupe Fluo (dès 10 ans)

– À 12h30 : venez au banquet avec votre pique-nique, le dessert est offert !

– À 14h : plateau radio en direct (présentation de la librairie et des bureaux partagés, interview autour des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, et de l’histoire de la Gare qui fête ses 150 ans)

– À 15h : « Le Pédé », théâtre de rue en déambulation du Collectif Jeanine Machine (à partir de 12 ans)

Esplanade Rosa Parks Esplanade Rosa Parks Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Tram 2 : arrêt Gare de Pont-Rousseau

Tram 3, Bus C4 et 38 : arrêt Pont-Rousseau/Martyrs

