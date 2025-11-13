Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave Solstice Bar & Cave Beaune

Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave

Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-13

Du jeudi 13 au dimanche 16 novembre, Solstice Bar & Cave vous propose quatre jours de plaisir autour du vin

Dégustation exceptionnelle de vins des Hospices de Beaune

Vin, Bière, Vin chaud maison

Hot-dog saucisse de Morteau et cancoillotte

Sophie Jammet en spectacle, vendredi 14 et samedi 15 novembre à 18h30 .

Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 33 29 cave@solstice-beaune.com

English : Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave

German : Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave

Italiano :

Espanol :

L’événement Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave Beaune a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1