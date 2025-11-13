Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave Solstice Bar & Cave Beaune
Célébrez la 165° Vente des Vins au Solstice Bar & Cave
Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-16
2025-11-13
Du jeudi 13 au dimanche 16 novembre, Solstice Bar & Cave vous propose quatre jours de plaisir autour du vin
Dégustation exceptionnelle de vins des Hospices de Beaune
Vin, Bière, Vin chaud maison
Hot-dog saucisse de Morteau et cancoillotte
Sophie Jammet en spectacle, vendredi 14 et samedi 15 novembre à 18h30 .
Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 33 29 cave@solstice-beaune.com
