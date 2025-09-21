Célébrez la danse au Musée Massey ! Musée Massey Tarbes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Une journée autour du corps et du mouvement au musée !

En matinée : un cours de danse ouvert à tous

À 10h – Atelier de danse avec la Compagnie toulousaine Terre Rouge

Cet atelier est une invitation à la connexion avec soi et les autres. Laissez libre cours au danseur qui sommeille en vous et vivez un moment de partage autour du mouvement.

L’après-midi : art, danse et émotions

14h : Visite commentée de la collection Hussards

15h & 17h : Performances dansées par la Compagnie Terre Rouge

À l’occasion de l’exposition sur le corps dans l’art, laissez-vous emporter par l’énergie vibrante des danseurs. Leur style, profondément ancré, se déploie dans des gestes puissants, exprimant force et stabilité. Chaque interprète nourrit sa danse de son héritage culturel, offrant ainsi un dialogue émouvant entre identité, racines et universalité.

16h : Visite commentée de l’exposition temporaire

Un véritable voyage sensoriel et émotionnel au croisement de l’art, du mouvement et de la mémoire corporelle.

Musée Massey Rue Achille Jubinal, 65000 Tarbes Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 44 36 95 http://www.musee-massey.com Le musée Massey, situé dans un jardin classé « remarquable » est le fruit du rêve de Placide Massey, qui fut directeur des jardins à Versailles au XIXe siècle. Sa demeure abrite aujourd’hui un musée moderne ouvert au public.

Labellisé « Musée de France », le musée Massey abrite la première collection internationale dédiée aux Hussards. Cette collection, composée actuellement de plus de 17 000 objets, offre une vision globale de l’un des phénomènes militaires les plus insolites et captivants, encore aujourd’hui lié à un certain imaginaire.

Le parcours muséographique met en valeur les étapes clés du développement du « phénomène hussard », son expansion à travers le monde du XVIe au XXe siècle, ainsi que la persistance de son identité d’origine hongroise et le rôle de Tarbes en tant que conservatoire en France. Plus de cent cinquante mannequins et bustes, six cents armes et une centaine de peintures d’artistes tels que Ernest Meissonnier ou Edouard Detaille retracent l’histoire mouvementée de ces hussards originaires de trente pays différents. Les aspects les plus épiques ainsi que les éléments plus personnels sont évoqués à travers un discours précis, des pièces originales, une sélection d’images et l’utilisation de nouvelles technologies.

Le public dispose de nombreux outils de visite qui permettent de replacer les objets, armes et uniformes dans leur contexte. Les collections prennent vie grâce au multimédia, rendant ainsi leur contenu accessible et compréhensible au plus grand nombre de visiteurs, qui deviennent ainsi acteurs de leur visite.

La collection Beaux-Arts, initiée par Achille Jubinal, un éminent érudit et amateur d’art, député des Hautes-Pyrénées au XIXe siècle, occupe une place importante au musée Massey. Elle comprend des œuvres majeures de la peinture italienne des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que des peintures hollandaises, flamandes, françaises des XVIe au XIXe siècles.

Grâce à l’engagement d’Achille Jubinal, d’autres dons ont été réalisés, notamment par la famille Fould et la Société Académique des Hautes-Pyrénées, ainsi que des dépôts consentis par l’État. Le musée Massey présente désormais une sélection des œuvres les plus remarquables dans de nouvelles salles.

Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir et à se délecter devant ces chefs-d’œuvre dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux occupent une place importante. Entrée nord du Jardin Massey.

