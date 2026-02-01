Célébrez la Saint-Valentin chez Lokaz La Chapelle-en-Serval

Célébrez la Saint-Valentin chez Lokaz

880 Rue de Paris La Chapelle-en-Serval Oise

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 00:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, Lokaz vous invite à vivre une soirée romantique et festive d’exception, pensée pour célébrer l’amour dans un cadre chaleureux et raffiné. À cette occasion, l’établissement propose un menu Saint-Valentin en édition limitée, élaboré pour éveiller les sens et sublimer ce moment à deux.

Tout au long du dîner, un piano live accompagne votre repas, créant une atmosphère douce, élégante et intimiste, idéale pour profiter pleinement de cette parenthèse hors du temps. Lumières tamisées, ambiance soignée et accueil attentionné participent à rendre la soirée unique.

À l’issue du repas, la magie se prolonge avec une soirée dansante animée par un DJ, pour changer de rythme et partager un moment complice sur la piste de danse. Que ce soit pour une première Saint-Valentin ou une habitude à deux, Lokaz offre le parfait équilibre entre romantisme, gourmandise et convivialité.

Une soirée complète, où l’on dîne, on écoute, on danse et on crée des souvenirs. Places limitées, réservation fortement conseillée.

880 Rue de Paris La Chapelle-en-Serval 60520 Oise Hauts-de-France +33 3 75 29 01 68 info@lokaz.fun

English :

For Valentine?s Day, Lokaz invites you to experience an exceptional evening of romance and festivity, designed to celebrate love in a warm and refined setting. To mark the occasion, Lokaz is offering a limited-edition Valentine?s Day menu, designed to awaken the senses and enhance the moment for two.

Throughout dinner, live piano accompanies your meal, creating a soft, elegant and intimate atmosphere, ideal for enjoying this timeless interlude. Subdued lighting, a refined ambience and an attentive welcome all contribute to making your evening unique.

After the meal, the magic continues with an evening of dancing hosted by a DJ, for a change of pace and a moment of complicity on the dance floor. Whether it’s for a first Valentine’s Day or a special occasion for two, Lokaz offers the perfect balance of romance, gourmet pleasure and conviviality.

A complete evening of dining, listening, dancing and making memories. Limited seating, reservations strongly recommended.

L’événement Célébrez la Saint-Valentin chez Lokaz La Chapelle-en-Serval a été mis à jour le 2026-01-22 par Oise Tourisme