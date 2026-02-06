Célébrez l’amour à The Village Parc du couvent Villefontaine
Célébrez l’amour à The Village Parc du couvent Villefontaine samedi 7 février 2026.
Célébrez l’amour à The Village
Parc du couvent Avenue Steve Beko Villefontaine Isère
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-14
Du 7 au 14 février, The Village célèbre la Saint-Valentin dans une atmosphère chic et romantique. Décorations florales, animations et attentions délicates rythment cette semaine placée sous le signe de l’amour.
Parc du couvent Avenue Steve Beko Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 95 37 01 contact@thevillageoutlet.com
English :
From February 7 to 14, The Village celebrates Valentine’s Day in a chic, romantic atmosphere. Floral decorations, entertainment and delicate attentions punctuate this week dedicated to love.
