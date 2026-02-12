Célébrez l’amour au Belvédère Mesnil-Saint-Père
Célébrez l’amour au Belvédère Mesnil-Saint-Père vendredi 13 février 2026.
Célébrez l’amour au Belvédère
Le Belvédère Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 49 – 49 – 55 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-13
Les vendredi 13 et samedi 14 février au soir, profitez d’un dîner en musique avec Gérard Piccioli, qui viendra accompagner votre soirée des plus belles chansons d’Amour.
Menu unique, sur place ou à emporter. .
Le Belvédère Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 11 contact@lebelvedere-restaurant.com
