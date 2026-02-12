Célébrez l’amour au Belvédère Mesnil-Saint-Père

Célébrez l’amour au Belvédère

Le Belvédère Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 49 – 49 – 55 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Les vendredi 13 et samedi 14 février au soir, profitez d’un dîner en musique avec Gérard Piccioli, qui viendra accompagner votre soirée des plus belles chansons d’Amour.



Menu unique, sur place ou à emporter. .

Le Belvédère Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 11 contact@lebelvedere-restaurant.com

