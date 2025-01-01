Célébrez le Nouvel An 2026 au Pavillon Henri IV Pavillon Henri IV Saint-Germain-en-Laye

Célébrez le Nouvel An 2026 au Pavillon Henri IV

Pavillon Henri IV 21 RUE THIERS Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Tarif : 240 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-01-01 02:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon 2026 au Pavillon Henri IV (31 déc). Dîner gastronomique 5 temps, ambiance piano live puis soirée DJ dès 23h30 pour fêter minuit. Vue sur Paris. Boissons incluses. 240€/pers.

Pavillon Henri IV 21 RUE THIERS Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 10 15 09 commercial@pavillonhenri4.fr

English :

New Year’s Eve 2026 at Pavillon Henri IV (Dec 31). Gastronomic 5-course dinner, live piano ambiance, then DJ party from 11:30pm to celebrate midnight. View over Paris. Drinks included. 240/pers.

German :

Silvester 2026 im Pavillon Henri IV (31. Dez.). Gastronomisches 5-Gänge-Menü, Live-Piano-Atmosphäre und anschließend ab 23:30 Uhr DJ-Party, um Mitternacht zu feiern. Blick auf Paris. Getränke inbegriffen. 240/Pers.

Italiano :

Capodanno 2026 al Pavillon Henri IV (31 dicembre). Cena gourmet di 5 portate con pianoforte dal vivo, seguita da una serata con DJ dalle 23.30 per festeggiare la mezzanotte. Vista su Parigi. Bevande incluse. 240 a persona

Espanol :

Nochevieja 2026 en el Pavillon Henri IV (31 de diciembre). Cena gourmet de 5 platos con piano en directo, seguida de una noche de DJ a partir de las 23.30 h para celebrar la medianoche. Vistas sobre París. Bebidas incluidas. 240 por persona

L’événement Célébrez le Nouvel An 2026 au Pavillon Henri IV Saint-Germain-en-Laye a été mis à jour le 2025-11-14 par Conseil Départemental des Yvelines