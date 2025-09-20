Célébrez le patrimoine à Lattara, musée Henri Prades Site archéologique Lattara-Musée Henri Prades Lattes

Entrée gratuite. Nombre de places limité pour les ateliers et les visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une journée à Lattara – musée Henri Prades

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Acanthe, en partenariat avec le musée Henri Prades de Lattes, propose un programme riche et varié pour toute la famille.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront profiter de visites guidées du site archéologique de Lattara ainsi que de l’exposition temporaire en cours.

De nombreux ateliers viendront rythmer ces journées : poterie, construction antique, découverte d’une maison gauloise reconstituée, balade contée, comptoir antique, ateliers de fouilles archéologiques pour petits et grands, mosaïque, et contes pour enfants.

Un point de vente proposera boissons et petite restauration pour agrémenter la visite et prolonger la découverte en toute convivialité.

Site archéologique Lattara-Musée Henri Prades 390 Rte de Pérols, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 99 54 78 20 https://museearcheo.montpellier3m.fr Envie de mieux connaître le passé des civilisations actuelles ?

Le site archéologique Lattara – musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole, situé à Lattes, vous invite à faire un immense saut dans le temps à la découverte de l’histoire des femmes et des hommes qui nous ont précédé sur ce territoire.

Une découverte passionnante vous attend !

