Célébrez le patrimoine au moulin à travers une visite guidée, Moulin de Hundsbach, Hundsbach

Informations pratiques

Célébrez le patrimoine au moulin à travers une visite guidée Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de Hundsbach Haut-Rhin

Les visiteurs pourront déguster du pain cuit à l’ancienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Niché dans sa belle oasis de verdure, le moulin de Hundsbach propose un programme riche et diversifié concocté par les associations Mehli’Arts et les Amis du moulin.

Ainsi, le moulin « Léonie », une des pièces maîtresses du patrimoine rural de Haute-Alsace, accueillera le public avec une série d’activités liées au patrimoine.

Des visites guidées vous seront proposées à 14h et 15h30 par Guy Meyer, historien, co-auteur des Moulins du Sundgau (en 4 vol).

Une démonstration de mouture à 14h30 par Jean-George Pflimlin et des animations diverses (chants à 16h30) viendront rythmer votre visite.

Buvette et pâtisseries.

Moulin de Hundsbach 2 rue du moulin 68 130 Hundsbach Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est 03 89 07 88 42 http://www.moulin-hundsbach.com/ https://www.facebook.com/MehliArt/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/fete-du-patrimoine-au-moulin-demonstrations-de-mouture »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/fete-du-patrimoine-au-moulin-un-battage-de-ble »}] Le Moulin de Hundsbach est un site magnifiquement restauré, caractéristique du moulin hydraulique à grain du XVIIIe siècle, au temps de la fameuse Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Il permet de voir les rouages en mouvement, et de comprendre la mouture des grains et son tamisage. L’ensemble du moulin et de ses dépendances montrent la réalité du meunier paysan sundgauvien.

Niché dans sa belle oasis de verdure, le moulin de Hundsbach propose un programme riche et diversifié concocté par les associations Mehli’Arts et les Amis du moulin.

© Guy Meyer